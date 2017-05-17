Искусственный интеллект Google научился производить уникальные звуки

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Вашингтон, 17 мая. Разработчики компании Google создали технологию на основе искусственного интеллекта, которая способна воспроизводить звуки, которые человек никогда ранее не слышал.

Над проектом работали представители команды Google Brain Синьон Резник и Джесси Энгель. Свое творение совместно с коллегами они назвали «Нейронный синтезатор» или NSynth.

Как утверждают создатели, разработанная на основе искусственного интеллекта технология способна создавать уникальные звуки, которые раньше человек никогда не слышал. Программа использует при этом «математические характеристики нот» и нейронные сети, передает «Политэксперт».

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