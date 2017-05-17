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Технологии
Искусственный интеллект Google научился производить уникальные звуки

Искусственный интеллект Google научился производить уникальные звуки

13:53  17 Мая 2017
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Искусственный интеллект Google научился производить уникальные звуки

Вашингтон, 17 мая. Разработчики компании Google создали технологию на основе искусственного интеллекта, которая способна воспроизводить звуки, которые человек никогда ранее не слышал.

Над проектом работали представители команды Google Brain Синьон Резник и Джесси Энгель. Свое творение совместно с коллегами они назвали «Нейронный синтезатор» или NSynth.

Как утверждают создатели, разработанная на основе искусственного интеллекта технология способна создавать уникальные звуки, которые раньше человек никогда не слышал. Программа использует при этом «математические характеристики нот» и нейронные сети, передает «Политэксперт».

Искусственный интеллект Google научился производить уникальные звуки

Ранее ученые из США создали бумагу, способную не только говорить, но и вступать в спор с человеком.

Катерина Тимошенская
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