СК РФ назвал причину крушения легкомоторного самолета под Пензой

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Самара, 17 мая. Касание высоковольтной электролинии рассматривается в качестве предварительной причины падения легкомоторного самолета «Бекас X32» в Земетчинском районе Пензенской области. По информации Приволжского следственного управления на транспорте СКР, воздушное судно разбилось примерено в 10.40 по московскому времени недалеко от автодороги Башмаково-Земетчино в районе населенного пункта Матчерка.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи, устанавливаются все обстоятельства крушения. Как известно, пилот самолета 1956 года рождения получил смертельные травмы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что самолет осуществлял работы по опылению полей, принадлежащих компании «СоюзАгро».

Напомним, в среду береговая охрана США сообщила об исчезновении небольшого двухмоторного самолета MU-2B в районе Бермудского треугольника.