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Новости Сирии
Даръа: боевики «Ан-Нусры» обстреляли жилые кварталы, есть пострадавшие

Даръа: боевики «Ан-Нусры» обстреляли жилые кварталы, есть пострадавшие

13:47  17 Мая 2017
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Даръа: боевики «Ан-Нусры» обстреляли жилые кварталы, есть пострадавшие

Даръа, 17 мая. Террористы снова нарушили режим перемирия в административном центре провинции Даръа.

По данным сирийского агентства «САНА» боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) подвергли ракетному и минометному обстрелу город Даръа, нарушив меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

Даръа: боевики «Ан-Нусры» обстреляли жилые кварталы, есть пострадавшие

Огонь пришелся на кварталы Аль-Матар, Аль-Кашеф и Ас-Сахари, пять человек получили серьезные ранения и доставлены в больницы. После обстрела в жилых домах начался пожар. По последним сообщениям пламя удалось потушить.

Алексей Громов
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