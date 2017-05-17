Расстрел за георгиевскую ленточку: топ-5 бредовых законопроектов Верховной рады

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Накануне Верховная рада Украины одобрила законопроект о запрете использования георгиевской ленточки, а уже сегодня депутат Юрий Береза предложил тех, кто нарушит этот запрет, расстреливать из пулемета. Мягко говоря, странная инициатива. Федеральное агентство новостей, пользуясь случаем, вспоминает еще пять предложений украинских депутатов, от которых веяло сдвигом по фазе и сумасбродством.

Если новый запрет предусматривает за ношение ленточки во время массовых мероприятий только административный штраф, то Береза признался: символ, «учрежденный после уничтожения Запорожской Сечи», вызывает у него отвращение и «хочется взять пулемет и все-таки положить всю это сволочь». А чего еще хотелось в разное время депутатам рады?

Наказание для чиновников

Представитель «Батькивщины» Сергей Терехин никогда не был замечен в мазохизме. Однако 1 апреля 2013 года зарегистрировал в Раде странный законопроект, где предлагал устроить 2 мая «праздник Пакращи». Это странное слово депутат взял из «азиривского языка». Суть предложения сводилась к тому, что население в этот день может выбрать худших чиновников и издеваться над ними.

Чуть позже день издевательств был перенесен со 2 мая на 25 марта. Терехин хотел мотивировать народных избранников работать лучше. Есть же святой день Прощения, когда власть просит извинений перед теми, кого она обидела. А в «праздник Пакращи» извинения будут ни к чему. Все ошибки народ смоет сам.

Считается, что Терехина в тот год «допекла» как раз ситуация, произошедшая 25 марта. Власти Киева установили для жителей столицы и прилегающей к ней области выходной день, потому что коммунальщики не справились со снежными осадками. Городской транспорт прочно увяз в сугробах.

В результате законопроект так и не был одобрен, хотя рада рассматривала его долго, больше месяца, но отправила Терехину на доработку.

Политические проститутки

Постоянные трансформации украинской политической системы так надоели депутату Андрею Сенченко, что он предложил внести законопроект о занятии политической проституцией и сутенерством. Те депутаты, которые переходят в другую партию или не выполняют свои предвыборные обещания, отныне могли быть обозначены как «проститутки», а те, кто подначивал депутата к смене политического окраса — как «сутенеры».

Сутенерство, по мнению депутата, выражалось в угрозах и попытках влияния на бизнес или семью депутата, в иных случаях его подкуп. Причем наказание для тех же сутенеров Сенченко предусматривал суровое — до 10 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Однако законопроект так и не был принят. Как рассудило большинство депутатов, кто говорит о моральности в политике, тот вообще не должен был выходить из комсомола и Коммунистической партии. Мол, только идиот не меняет своих взглядов.

Запрет ДНР и ЛНР

Депутаты Верховной рады после известных событий в 2014 году стали активно пытаться бороться с «агрессором». Так, Леонид Емец и Андрей Тетерук вносили законопроект, который запрещал гражданам России получать украинские паспорта. Чуть позже нардеп Игорь Лапин предложил наказывать людей за использование названий «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

Как рассказывал журналистам сам Лапин, он пытался на законодательном уровне запретить пропаганду ДНР и ЛНР. Вместо это депутат предлагал называть республики Донбасса «незаконными вооруженными формированиями» или «преступными организациями Донецкой, Луганской областей или даже Российской Федерации». Очередная ура-инициатива, которая впрочем встретила поддержку далеко не всего депутатского корпуса.

Пивные бутылки

Осенью 2015 года на Украине на полном серьезе шел разговор о том, чтобы запретить использование оборотной стеклянной тары для пива. Эту инициативу лоббировал депутат от «Народного фронта» Олег Кришин. Который, на минутку, до своей политической карьеры был совладельцем одного из крупнейших стеклозаводов.

Чем руководствовался Кришин, так никто и не понял. Журналисты покивали в сторону Дании, где больше века успешно практикуют повторное использование стеклянной тары. В среднем каждая бутылка в Дании используется больше 10 раз. Получается, что датские власти спасают общество от миллиона тонн отходов ежегодно. А запрет на использование оборотной бутылки может усугубить и экологическую проблему на Украине. Будто бы и без этого забот мало.

Рубль гривну бережет

В августе прошлого года нардеп от «Блока Петра Порошенко» Олег Мусий предложил Верховной раде зарегистрировать законопроект, который ввел бы наименование «рубль» как меньшую часть украинской гривны, но не как самостоятельной денежной единицы.

Мусий комментировал предложение так: дескать, по многим историческим источникам (каким?) он узнал, что рубль был меньшей частью гривны. То есть именно рубль, а не копейка. Уже потом, когда гривну ввели на Украине, ее меньшая часть без исторического обоснования была названа словом «копейка». Так что со времен Руси, резюмирует депутат, на территории Украины денежными единицами были гривна и ее меньшая часть рубль.