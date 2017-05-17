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Украина
Зрада на завтрак: депутатов Верховной рады кормят русскими блинами с икрой

Зрада на завтрак: депутатов Верховной рады кормят русскими блинами с икрой

13:55  17 Мая 2017
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Зрада на завтрак: депутатов Верховной рады кормят русскими блинами с икрой

Киев, 17 мая. Депутатам Верховной рады Украины предлагают отведать «блинов русских с икрой лососевой». На наличие «предательского» блюда в меню столовой ВРУ обратила внимание помощница депутата Марьяна Хромых. 

Фото меню Хромых разместила в своем Facebook, заключив в рамку, состоящую из слов «зрада». В подписи к фото помощница депутата иронично отметила, что присутствие в меню депутатов «вражеского» блюда может привести к возникновению множества проблем в стране. 

«Господин президент, запретите, пожалуйста, в столовой ВРУ русские блины! Я считаю факт наличия такого блюда в столовой главного законодательного органа страны проявлением гибридной войны, возможностью создать питомник детской порнографии и пиратства, а также опасностью возобновления игры в «синего кита», — пошутила Хромых. 

Пане Президенте, забороніть, будь ласка, в їдальні ВРУ російські млинці! Я вважаю факт наявності такої страви в їдальні ...

تم نشره بواسطة ‏‎Maryna Khromykh‎‏ في 17 مايو، 2017

 

Владимир Багров
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