Зрада на завтрак: депутатов Верховной рады кормят русскими блинами с икрой

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Киев, 17 мая. Депутатам Верховной рады Украины предлагают отведать «блинов русских с икрой лососевой». На наличие «предательского» блюда в меню столовой ВРУ обратила внимание помощница депутата Марьяна Хромых.

Фото меню Хромых разместила в своем Facebook, заключив в рамку, состоящую из слов «зрада». В подписи к фото помощница депутата иронично отметила, что присутствие в меню депутатов «вражеского» блюда может привести к возникновению множества проблем в стране.

«Господин президент, запретите, пожалуйста, в столовой ВРУ русские блины! Я считаю факт наличия такого блюда в столовой главного законодательного органа страны проявлением гибридной войны, возможностью создать питомник детской порнографии и пиратства, а также опасностью возобновления игры в «синего кита», — пошутила Х ромых.