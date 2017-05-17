Перед бегством: Дмитрий Лекух об антироссийских запретах от киевских вождей

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Объяснить весь этот нынешний украинский мрак с запретом на русскую продукцию — от соцсетей до вагонов — можно только двумя способами.

Способ №1: над «территорией 404» ставится масштабный социальный эксперимент на предмет выживания в экстремальных условиях. Типа: а давайте-ка мы у них — в разы! — уменьшим зарплаты ради «движения на правильную сторону истории»!

Ну как там, движутся? И скачут еще при этом?! Подумать только…

А тогда давайте мы им… резко увеличим постоянную составляющую во все без исключения семейные бюджеты — хотя бы за счет ЖКХ! А качество предоставляемых ЖКХ услуг не менее резко опустим, а?

Живут? Скачут?! Ну, дела…

Тогда так — давайте мы им разгоним волну криминала и бытовой уличной преступности, обездвижим суды и правоохранительные органы! Давайте, в любой их суд сможет зайти пьяный гоблин с автоматом. А потом приедет депутат, и они вместе заберут оттуда очевидного убийцу, допустим, их украинского писателя…

Что там? Аплодируют?!

В таком случае, может, им еще, до кучи, и Интернет отключить? Социальные сети на русском языке, тот же «ВКонтакте», где они могут размещать фотографии котиков. Или невинные «Одноклассники», в которых тетя Ганна в вышиванке ругается с родственниками, живущими в Сибири, разъясняя, что во всех бедах Украины их сибирский Путин виноват? Может, лишить их заодно и почтовых сервисов — пусть на бумаге пишут! Ну, или, на худой конец, пусть у них там будет национально-правильный американский монополист?

Как, все равно прыгают?!

О! Еще есть идея: давайте лишим их бухгалтеров программы «1С»! Бухгалтера страшные люди, что в России, что на Украине, — у них и так перебои с зарплатами, может, тогда они станут еще весомее и ярче…

Живут?! Ну, тогда просто... не знаем, блин, уже.

Может, попробовать лишить памяти народа-победителя? Не только запретить «георгиевские ленточки» или «знамя Победы», но и ввести запрет на награды, доставшиеся их семьям ценой крови, а то и жизни их дедов, с боями дошедших до Берлина?

Пусть знают, что мыть в Берлине туалеты можно, а воевать и, тем более, побеждать там нельзя. Они же генетически не «победители», а особи. Предназначенные собирать клубнику на панских польских плантациях и драить сортиры в Лондоне (это если повезет, на это сами поляки претендуют). Вот, пусть с ними за это священное право и конкурируют.

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Или, допустим, лишить православия: веры их предков, за которую те платили не налогами, а самой настоящей кровью?..

…Но таким образом объяснить происходящее было бы, наверное, неразумнее всего. Ибо, безусловно, некоторая логика во всех этих действиях просматривается. Логика есть даже у безумия: ее надо просто найти и попытаться понять.

Поэтому приходится переходить к способу №2. И, в принципе, тут все просто.

Нынешние киевские власти прекрасно осознают свой временный характер. Достаточно посмотреть на экономические тренды «территории 404», чтобы понять: 80 миллиардов внешнего долга платить никто не собирался и не собирается.

Так вот, смысл любой эмиграции — в том, чтобы сперва ограбить и только затем эвакуироваться. Счастливо бегающий по набережной Потомака Арсений «Кулю-в-Лоб» Яценюк — живой и вполне выразительный пример этого железного правила.

Столь же ясна и выразительна задача, стоящая перед еще не сбежавшей киевской администрацией: выкачать как можно больше, качать как можно дольше, а потом «под угрозой свободе и жизни» припустить в сторону Борисполя — как можно театральнее и быстрей.

Вот, в принципе, и все.

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Нынешний киевский политический, прости Господи, класс вполне в состоянии отдавать себе отчет в том, что залог его благополучного будущего «там» — это украсть как можно больше «тут» и быть как можно враждебнее «страшным русским». Тогда даже после своего краха на временно управляемой территории он «политически пригодится». Тогда никакая Меркель не выдаст и Трамп не съест.

Если смотреть на происходящее, исходя из такой мировоззренческой парадигмы, то все действия нынешнего киевского «кризисного менеджмента» вполне логичны. Даже если это — логика сумасшедшего дома.