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Москва, 17 мая. Кабул считает, что без вмешательства Москвы не сможет урегулировать ситуацию в стране.

Власти Афганистана неоднократно заявляли, что крайне нуждаются в помощи для борьбы с движением «Талибан» (группировка запрещена в России). Еще в конце апреля текущего года талибы заявили о начале новой волны терактов против ВС Афганистана и иностранных войск, «Талибан» также порекомендовал местным жителям держаться подальше от военных баз и точек ведения боевых действий. По приблизительным данным группировка контролирует до 52 процентов всей территории Афганистана.

США намерены увеличить контингент войск в стране до пяти тысяч военнослужащих, однако в Кабуле уверены, что именно Россия сможет помочь Афганистану урегулировать ситуацию. Российские дипломаты заявили, что этот запрос будет рассмотрен на самом высоком уровне, пишут Известия.