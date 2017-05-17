Москалькова назвала главную проблему в сфере защиты прав человека в РФ

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Москва, 17 мая. Правоохранительная система в России должна работать на справедливость, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

17 мая Москалькова выступает в Госдуме с докладом о деятельности за 2016 год. Особое внимание в нем будет обращено на защиту прав военнослужащих, инвалидов, а также индексацию зарплат сотрудников правоохранительных органов.

«Нужно, чтобы правоохранительная система работала на справедливость, а сегодня некоторые люди годами добиваются возбуждения уголовного дела и, потеряв всякую надежду, приходят ко мне за помощью, потому что уполномоченный вправе запросить материалы по отказным постановлениям», — сказала омбудсмен, отвечая на вопрос о главной проблеме защиты прав человека в России.

По ее словам, все проблемы идут от несовершенства законодательства. Кроме того, в России должна появиться национальная стратегия защиты прав человека, чтобы многие проблемы решались быстрее, считает Москалькова.

Исходя из анализа обращений и результатов опросов ВЦИОМ, россиян больше всего людей волнуют социальные вопросы, связанные с нехваткой жилья, получением медицинской помощи и ростом цен. По мнению Москвальковой, необходимо поднимать уровень гарантий в социальной сфере, сообщает «Парламентская газета».