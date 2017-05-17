Чемпиона мира по кикбоксингу и его брата расстреляли в Ессентуках

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Ессентуки, 17 мая. Бывшие промоутеры трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Заруба Фарояна расстреляли спортсмена в Ессентуках, правоохранительные органы завели уголовное дело.

На выезде из Ессентуков 11 мая произошел конфликт между бывшими промоутерами Зураба Фарояна, самим спортсменом и его братом. В покушении подозреваются 25 и 29-летние молодые люди, открывшие огонь по трехкратному чемпиону мира по кикбоксингу и его родственнику.

Шесть пуль попали спортсмену в голову, грудь, конечности, он госпитализирован, пишет «Комсомольская правда — в Ставрополье». Брат Фарояна находится в критическом состоянии. Полиция задержала нападавших, ведется расследование.​