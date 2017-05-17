Песков рассказал о повестке встречи Путина с военными в Сочи

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Москва, 17 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о повестке совещания Владимира Путина с военачальниками и руководством оборонно-промышленного комплекса в Сочи.

Как уточнил представитель Кремля, сегодня на совещании будет обсуждаться государственная программа вооружений. Он напомнил о том, что в графике главы государства запланирована уже девятая по счету серия встреч с военным руководством страны и представителям ОПК. Первая встреча прошла накануне, планируется, что эта работа продлится до пятницы.

«Президент продолжит серию совещаний с военными. Сегодня государственная программа вооружений будет обсуждаться в ее различных измерениях. Опять же, участвуют руководители Минобороны и руководство предприятий ВПК», — сказал Песков.

