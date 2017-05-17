Песков отказался комментировать разговор Лаврова и Трампа об угрозе терактов в авиации

В закладки

Скопировать

Москва, 17 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать комментарии относительно беседы американского лидера Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова об угрозах терактов в сфере авиации.

«Нет, не буду комментировать и сейчас», — заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, накануне в СМИ появились сообщения о том, что Трамп якобы передал Лаврову некую секретную информацию. Песков и тогда отказался комментировать эти публикации. Затем средства массовой информации напечатали материалы о том, что эти тайные сведения касались безопасности в сфере авиации и раскрывали планов боевиков ИГ* («Исламское государство»* — террористическая группировка, запрещена в России) взорвать пассажирский самолет.

* Организация запрещена на территории РФ.