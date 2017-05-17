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Политика
Кремль объяснил, почему не вмешивается в проект реновации Москвы

Кремль объяснил, почему не вмешивается в проект реновации Москвы

13:48  17 Мая 2017
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Кремль объяснил, почему не вмешивается в проект реновации Москвы

Сочи, 17 мая. Кремль не будет вмешиваться в реализацию проекта реновации жилого фонда Москвы, так как это вопрос исключительно городских властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков обратил внимание, что Кремль не вмешивается и не намерен вмешиваться в реализацию проекта реновации жилого фонда Москвы.

«Это городские дела», — констатировал пресс-секретарь президента России.

Однако он отметил, что власти Москвы с готовность воспринимают пожелания и критику жителей столицы.

«Вся законотворческая работа, связанная с реализаций этого проекта, происходит с учетом мнения москвичей», — пояснил Песков.

Кремль объяснил, почему не вмешивается в проект реновации Москвы

По мнению представителя Кремля, реновация столицы — «это очень крупный, очень позитивный проект».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале голосования по программе реновации в городе и пообещал, что власти столицы выполнят любое решение горожан.

#песков
Катерина Тимошенская
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