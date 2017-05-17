Песков оставил без комментариев идею запретить распитие алкоголя на ТВ

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Москва, 17 мая. Кремль не стал комментировать инициативу о запрете показа по телевидению сцен с употреблением алкоголя с 6 до 23 часов.

Центр разработки национальной алкогольной политики в среду предложил правительству страны законопроект, запрещающий демонстрацию употребления алкоголя на телевидении с шести часов утра до одиннадцати вечера. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, как он может прокомментировать данную инициативу.