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Общество
Песков оставил без комментариев идею запретить распитие алкоголя на ТВ

Песков оставил без комментариев идею запретить распитие алкоголя на ТВ

13:54  17 Мая 2017
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Песков оставил без комментариев идею запретить распитие алкоголя на ТВ

Москва, 17 мая. Кремль не стал комментировать инициативу о запрете показа по телевидению сцен с употреблением алкоголя с 6 до 23 часов.

Центр разработки национальной алкогольной политики в среду предложил правительству страны законопроект, запрещающий демонстрацию употребления алкоголя на телевидении с шести часов утра до одиннадцати вечера. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, как он может прокомментировать данную инициативу. 

«Никак», — ответил Песков. 

#песков
Владимир Багров
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