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Политика
Песков назвал обвинения РФ в атаках на сайт Порошенко «оголтелой русофобской политикой» Киева

Песков назвал обвинения РФ в атаках на сайт Порошенко «оголтелой русофобской политикой» Киева

14:03  17 Мая 2017
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Песков назвал обвинения РФ в атаках на сайт Порошенко «оголтелой русофобской политикой» Киева

Москва, 17 мая. Обвинения в адрес России за организацию кибератаки на сайт украинского президента Петра Порошенко абсолютно безосновательны. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Как рассказал представитель Кремля журналистам, безосновательность подобных обвинений в очередной раз подтверждает отсутствие какой-либо конкретики.

Песков также выразил мнение, что соответствующие обвинения «на фоне принятых вчера украинской стороной решений лишний раз демонстрируют оголтелую русофобскую направленность политики Киева».

Песков назвал обвинения РФ в атаках на сайт Порошенко «оголтелой русофобской политикой» Киева

Напомним, накануне в администрации Порошенко заявили о хакерской атаке на сайт президента. Сам украинский лидер ранее выразил уверенность в том, что Россия может применить против Киева кибервойска.

#россия #песков #кремль #хакеры #кибератаки
Тимур Румянцев
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