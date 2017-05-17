Песков назвал обвинения РФ в атаках на сайт Порошенко «оголтелой русофобской политикой» Киева

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Москва, 17 мая. Обвинения в адрес России за организацию кибератаки на сайт украинского президента Петра Порошенко абсолютно безосновательны. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Как рассказал представитель Кремля журналистам, безосновательность подобных обвинений в очередной раз подтверждает отсутствие какой-либо конкретики.

Песков также выразил мнение, что соответствующие обвинения «на фоне принятых вчера украинской стороной решений лишний раз демонстрируют оголтелую русофобскую направленность политики Киева».

Напомним, накануне в администрации Порошенко заявили о хакерской атаке на сайт президента. Сам украинский лидер ранее выразил уверенность в том, что Россия может применить против Киева кибервойска.