Глава ДНР Захарченко подозревает Киев в подготовке экологических терактов в Донбассе

В закладки

Скопировать

Донецк, 17 мая. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что в Киеве рассматривают возможность устроить экологические теракты на территории Донбасса. Причем в таком случае могут пострадать как территории народных республик, так и подконтрольные Киеву населенные пункты.

«Поскольку при помощи прямой военной агрессии Киев справиться с нами не может, мы не без оснований предполагаем, что преступный режим рассматривает другие способы нанесения нашей республике катастрофического ущерба. И один из таких способов — экологические теракты», — сказал он.

По словам Захарченко, у руководства ДНР есть информация о рассмотрении таких вопросов украинскими властями. Если Киев решится организовать техногенную катастрофу и прибегнуть к тактике «выжженной земли», многие территории окажутся непригодными для жизни, передает Life.ru.

Добавим, ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев не намерен возвращать под свой контроль территории Луганской и Донецкой народных республик силовым путем.