Мэй «простила» Трампу разговор с Лавровым в надежде на особые отношения с США

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Лондон, 17 мая. Во время пресс-конференции британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что доверяет президенту США Дональду Трампу, несмотря на многочисленные публикации СМИ о передаче им секретных данных министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время встречи в Белом доме.

По словам британского премьера, Дональд Трамп сам принимает решения о том, что и с кем обсуждать. Отношения Британии и США остаются для Лондона ключевыми.

«Мы продолжаем работать с США и делиться развединформацией с США и другими партнерами по всему миру, потому что мы все противостоим общим угрозам», — добавила Мэй, отметив, что борьба с терроризмом является важной частью обеспечения мировой безопасности.

Премьер-министр также заявила, что во время встречи с ней Трамп подтвердил свою приверженность НАТО. Мэй подчеркнула, что Британию и США связывают очень особые отношения, важные для всего мира.