ИГИЛ взяло ответственность за нападение на телеканал в Афганистане

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Джелалабад, 17 мая. «Исламское государство» заявило, что его боевики атаковали здание государственное телерадиокомпании RTA.

Информационное агентство, подконтрольное боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), опубликовало заявление террористов о причастности игиловцев к атаке здания телеканала в Джелалабаде.

Отмечается, что исламисты проникли в резиденцию губернатора региона, здания полиции и государственного телеканала. Внутри здания телерадиокомпании были слышны выстрелы, силовые структуры пытаются зачистить объект от «Исламского государства»*.

* Организация запрещена на территории РФ.