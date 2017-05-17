Сенатор Джабаров: Баллотируясь в Госдуму, Вороненков купил место в партийных списках

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СМИ сообщают о «темном юридическом прошлом» Дениса Вороненкова, экс-депутата Госдумы России от партии КПРФ, застреленного 23 марта 2017 года в центре Киева. Как оказалось, бывший депутат ГД несколько лет проработал в военной прокуратуре и ФСКН, не имея высшего юридического образования. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в Следственном комитете РФ.

В 1995 году Вороненков устроился в прокуратуру Рязанского военного гарнизона, где занимал должности следователя и помощника прокурора. При этом диплом юриста он предоставил своим работодателям только в феврале 1996 года — это был документ, выданный Рязанским госуниверситетом имени Сергея Есенина.

По данным следствия, вместо положенных пяти лет Вороненков проучился там всего три месяца. При поступлении Вороненков подал в вуз справку, что с 1990 по 1994 год учился в Петрозаводском госуниверситете. Впрочем, в самом Петрозаводском госуниверситете ни о каком Вороненкове никогда не слышали. Студент с таким именем там никогда не числился.

В любом случае, отсутствие реального высшего образования не помешало будущему депутату сдать и защитить сначала кандидатскую, а потом уже и докторскую диссертацию.

Разумеется, все эти сведения не имеют непосредственного отношения к расследованию убийства Вороненкова, отмечает «Ъ». Тем не менее данные факты биографии экс-депутата вполне наглядно характеризуют его «как человека, склонного к аферам».

Вопросом остается, впрочем, как человек с таким темным прошлым смог проникнуть сначала в структуры МВД, а затем и в Госдуму РФ. В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам.

«Лихие 90-е запомнились нам тем, что тогда порог образования был очень снижен. Как мы помним, тогда прямо в метро можно было купить чистые дипломы о высшем образовании, трудовые книжки и прочие документы. Также тогда расплодилось множество вузов, которые выдавали, по сути, фальшивые дипломы или дипломы, не подкрепленные реальными знаниями. Тогда все было возможно», — поясняет сенатор.

Действительно, согласен Джабаров, в свете всего этого Вороненкова вполне можно было бы охарактеризовать как человека, склонного к аферам и различным мошенническим схемам. «Я не исключаю, что Вороненков был вовлечен во многие случаи нарушения закона», — отмечает он.

«Плюс надо учитывать, что, имея доступ к большим финансовым ресурсам, многие вещи Вороненков попросту покупал. В том числе это касается и места в партийных списках, по которым он избирался в Государственную думу. Таким образом, я думаю, что его карьера — это результат тех лихих лет, о которых мы сейчас вспоминаем без радости. Честно говоря, 90-е годы были самыми тяжелыми для молодого российского государства, которое возникло после распада СССР. Сейчас, к счастью, они позади. Вся пена всплыла наружу. То, что было тогда, уже невозможно», — продолжает Владимир Джабаров.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ продолжает вести расследование убийства Вороненкова. При этом, как известно, оно не получает практически никакого содействия со стороны украинских властей. По мнению сенатора Джабарова, ожидать, что когда-нибудь ситуация улучшится, не стоит.

«Ничего не стоит ждать. Украинцы нам не помогут. Хотя, судя по тому, что я слышал, даже они определили, что это обычное уголовное дело, что след ведет к обычным преступным разборкам. А ведь сначала Порошенко громогласно заявлял о политическом следе во всем этом деле. Как вы помните, он говорил о «российской руке» и т.д. Сейчас наши украинские партнеры очень успешно позабыли эту версию», — заявляет первый зампред комитета СФ РФ по международным делам.

То, что даже украинская сторона больше не пытается продавливать тему того, что за убийством Вороненкова скрываются политические мотивы, весьма показательно. Криминальное прошлое беглого депутата слишком очевидно, и Киев понял, что преподать дело как политическое не получится даже у него.

«А как могло быть иначе? Через несколько часов после убийства они заявили, что это была «месть Москвы». Когда все эти слова обратились пшиком, то это был просто позор. Такие слова никак не достойны высоких должностных лиц, начиная от самого президента страны», — подводит итог Владимир Джабаров.