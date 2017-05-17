Путин оценил влияние Джентилони на рост товарооборота РФ и Италии

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Сочи, 17 мая. Российский президент Владимир Путин в рамках переговоров в узком кругу с главой Совета министров Италии Паоло Джентилони предложил обменяться мнениями по ряду экономической вопросов и темам межднродной повестки.

Глава государства Владимир Путин сказал о росте товарооборота между Россией и Италией — за первые два месяца 2017 года он вырос на 28%, отметив положительное влияние итальянского политика Паоло Джентилони. На встрече с главой Совета министров Италии российский лидер также отметил интенсивные контакты Москвы и Рима.

«У нас поддерживаются очень интенсивные контакты на политическом уровне. Италия является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, — прокомментировал Путин. — Мы очень рады возможности обменяться в таком спокойном режиме, в режиме Вашего рабочего визита информацией по всем вопросам, которые я только что отметил», — резюмировал президент. Добавим, что Путин тепло встретил итальянскую делегацию в Сочи.