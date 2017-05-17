Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Премьер Италии назвал отношения с Россией отличными

Премьер Италии назвал отношения с Россией отличными

12:52  17 Мая 2017
182

Премьер Италии назвал отношения с Россией отличными

Бочаров ручей, 17 мая. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони оценил российско-итальянские отношения как успешные и даже отличные.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным итальянский премьер заявил, что был чрезвычайно рад обсудить вопросы, касающиеся России и Италии. Отношения между двумя странами Джентилони назвал чрезвычайно успешными. Итальянский премьер также с удовольствием обсудил вопросы международных отношений.

Джентилони также добавил, что в последние несколько месяцев наблюдает существенный рост в торгово-экономических отношениях Москвы и Рима.

#россия #джентилони
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть