Премьер Италии назвал отношения с Россией отличными

В закладки

Скопировать

Бочаров ручей, 17 мая. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони оценил российско-итальянские отношения как успешные и даже отличные.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным итальянский премьер заявил, что был чрезвычайно рад обсудить вопросы, касающиеся России и Италии. Отношения между двумя странами Джентилони назвал чрезвычайно успешными. Итальянский премьер также с удовольствием обсудил вопросы международных отношений.

Джентилони также добавил, что в последние несколько месяцев наблюдает существенный рост в торгово-экономических отношениях Москвы и Рима.