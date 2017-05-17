Мощный взрыв прогремел на пороховом заводе в Польше, есть раненые

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Варшава, 17 мая. Мощный взрыв прогремел на одном из старейших пороховых заводов в Польше. По информации местного издания Gazeta Wyborcza, ЧП случилось на предприятии, расположенном в районе села Монколне в Нижней Силезии рядом с городом Злоты-Сток на востоке страны.

По предварительным данным, как минимум шесть рабочих предприятия получили ранения, двое из них доставлены в больницу. Еще два человека находятся под завалами. Около 20 человек было эвакуировано.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. На месте работают спасатели.

Как сообщает спасательная служба Вроцлава, взрыв произошел около 11.00 мск. Скоро на место ЧП прибудет спецтехника для разбора завалов.

Напомним, во вторник днем в четырехэтажном доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа. Сегодня стало известно, что число погибших во время взрыва увеличилось до четырех человек.