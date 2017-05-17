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Японская принцесса отречется от титула, чтобы выйти замуж за банковского клерка

Японская принцесса отречется от титула, чтобы выйти замуж за банковского клерка

13:10  17 Мая 2017
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Японская принцесса отречется от титула, чтобы выйти замуж за банковского клерка

Токио, 17 мая. Принцесса Мако, племянница наследного принца Японии Нарухито, собирается замуж за простолюдина — бывшего однокурсника. Свадьба намечена на 2018 год. Об этом сообщает Japan Times.

Избранником 25-летней принцессы стал Кей Комуро — ее однокашник по Международному христианскому университету в Токио. Сейчас он живет в Йокогаме и работает в банке. 

Принцесса уже познакомила жениха с отцом, принцем Акисино, и матерью, принцессой Кико. Если Мако выйдет замуж за Кей Комуро, ей придется официально покинуть состав императорской семьи, как того требует Закон об императорском доме Японии. 

В любом случае, на шансах Мако взойти на престол это не скажется: трон в Японии передается по мужской линии. Пока его занимает 57-летний Нарухито. Первым кандидатом на трон после него является его брат, 51-летний Акисино, вторым — сын Акисино, 10-летний Хисахито.

Владимир Багров
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