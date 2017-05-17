Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Встреча выпускников одним кадром: ученики Михалкова сняли фильм

Встреча выпускников одним кадром: ученики Михалкова сняли фильм

13:01  17 Мая 2017
236

Встреча выпускников одним кадром: ученики Михалкова сняли фильм

Москва, 17 мая. Премьера фильма «Мастерская», созданного выпускниками академии Никиты Михалкова, прошла в кинотеатре «Иллюзион». Картина продолжительностью 74 минуты снята одним кадром, без единой склейки. Режиссер и сценарист ленты — преподаватель академии Владимир Алеников. Он рассказал, что этот фильм стал итогом обучения курса «Специфика работы актера кино».

«Наш курс можно назвать уникальным. Как ни странно, в России никто не готовит киноартистов. Даже мой любимый ВГИК, в котором я преподаю. Там все защищают дипломы не фильмами, а театральными спектаклями. Это упущение для подготовки актеров для кино», — цитирует педагога «Вечерняя Москва».

Встреча выпускников одним кадром: ученики Михалкова сняли фильм

Фильм «Мастерская» рассказывает о встрече выпускников через пять лет после окончания академии. Сам основатель учебного заведения Михалков назвал картину уникальным экспериментом, заставившим молодых актеров находиться в постоянном напряжении в течение всего съемочного процесса.

 

#алеников
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть