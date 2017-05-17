Пятиклассница неожиданно умерла во дворе школы в Красноярске

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Красноярск, 17 мая. В Красноярске расследуется смерть пятиклассницы на территории школы. Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, девочка могла скончаться из-за отрыва тромба после недавно перенесенного вирусного заболевания.

Следствию сообщили о гибели школьницы накануне около 17.00, после чего была организована проверка. Специалисты уже изучили записи с камер наблюдения, на которых видно, что девочка вместе с подругами пошла к беговой дорожке. Там она упала и умерла.

«По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть девочки наступила в результате заболевания», — уточнили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Добавим, ранее в Самаре трагически погибла еще одна пятиклассница. Девочку на нерегулируемом пешеходном переходе сбил грузовик. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.