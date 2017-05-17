Стала известна причина смерти легендарного космонавта Горбатко

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Москва, 17 мая. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко скончался от онкологического заболевания, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Горбатко умер в четыре часа утра в московском госпитале Мандрыка. Как уточнили источники ФАН, легендарный космонавт скончался от продолжительного онкологического заболевания.

Ранее стало известно, что здоровье Горбатко резко ухудшилось две недели назад. После этого летчик был госпитализирован в госпиталь. Космонавт скончался ночью в реанимации.

Время и место похорон в настоящее время уточняются.

Отметим, на счету Горбатко три космических полета в 1969, 1977 и 1980 годах.