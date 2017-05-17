Ученые нашли связь между избыточным весом и состоянием зубов

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Вашингтон, 17 мая. Постоянными клиентами стоматологических клиник чаще всего становятся люди, которые испытывают проблемы с лишним весом, заявили американские ученые.

Эксперты нашли связь между заболеванием зубов и десен и избыточным весом человека. Для этого она провели анализ внешних данных 160 пациентов стоматологических клиник США.

Как оказалось, чем больше у человека вес, тем больше риск появления болезней полости рта, передает «Утро.ру». Так, периодонтит — поражение тканей, помогающих зубу крепиться в десне — чаще всего встречается у полных людей. Риск развития этой болезни у стройных пациентов клиник в 25 раз меньше, заметили специалисты.

Ранее немецкие ученые пришли к выводу, что уровень тестостерона оказывает существенное влияние на терпеливость подростков.