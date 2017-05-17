Руководители Volkswagen стали фигурантами уголовного дела

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Штутгарт, 17 мая. Руководители Volkswagen Маттиас Мюллер, главы наблюдательного совета компании Дитер Пёч и бывший председатель правления Миртин Винтеркорн стали фигурантами уголовного дела, сообщает Spiegel со ссылкой на областную прокуратуру.

По информации СМИ, иск против Мюллера, Пёча и Винтеркорна был подан еще летом 2016 года. Топ-менеджеры Volkswagen обвиняются в манипуляциях с акциями Porsche Automobil Holding SE в свете дизельного скандала.

MORE: German prosecutors launched a formal investigation into market manipulation by VW CEO Matthias Mueller: https://t.co/ESpGUl4Zsw — dpa international (@dpa_intl) May 17, 2017

В начале весны немецкая полиция провела обыски в офисах и домах топ-менеджеров Audi AG. Руководство компании подозревали в фальсификации результатов тестов дизельных двигателей на выбросы вредных веществ.

Audi AG — дочка немецкой компании Volkswagen — участвовала в разборке двигателей. В начале марта в федеральном суде Детройта представители Volkswagen полностью признали свою вину по трем статьям: заговор с целью обмана властей США, препятствие осуществлению правосудия и незаконный импорт товаров.