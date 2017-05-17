Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Подросток погиб от удара током на железнодорожных путях в Перми

Подросток погиб от удара током на железнодорожных путях в Перми

12:48  17 Мая 2017
40

Подросток погиб от удара током на железнодорожных путях в Перми

Пермь, 17 мая. Трагический инцидент произошел в Пермском крае: подросток получил смертельный удар током на железной дороге. Как говорится в сообщении пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте СКР, ЧП случилось на станции Кабельная Свердловской железной дороги, которая находится в пределах Перми.

Тело 13-летнего мальчика обнаружили работники станции. Оно находилось на смотровой площадке вагона-цистерны. При визуальном осмотре было выявлено наличие травмы от электрического тока. Точная причина гибели станет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве проводят доследственную проверку по факту смертельного травмирования двоих мужчин на железной дороге.

#пермский край
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть