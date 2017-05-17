Более четырех тысяч школьников обучат военному делу в летних лагерях «Юнармии»

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Москва, 17 мая. Этим летом более четырех тысяч российских школьников смогут изучить военное дело в трех палаточных лагерях всероссийского движения «Юнармия». Как сообщили представители движения, лагеря при поддержке Минобороны РФ обустроят в Подмосковье, Ульяновской областях и Краснодарском крае (Анапа). Всего в период летних каникул в них пройдет шесть смен по 12 дней, в которых примут участие дети от 12 до 16 лет.

Первые смены в лагерях начнутся 1 июня, а итоговая смена запланирована в августе и приурочена к Международным армейским играм-2017 (АрМИ-2017). Лучшие отряды воспитанников юнармейских лагерей проведут масштабную военно-тактическую игру на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Дарья Борисова подчеркнула, что в первую очередь организаторы хотят воспитать в детях патриотизм, обучить работе в команде и ведению здорового образа жизни. «Наши палаточные лагеря современные, с передовым дизайном и оборудованы всем необходимым. Мы уверены, что детям они понравятся», – отметила она.

Школьников будут обучать основам первой медицинской помощи, ориентированию на местности, приобретению навыков выживания, обращения с оружием, разведки и маскировки. Кроме того, для ребят проведут интеллектуальные игры, курсы лидерства и военной журналистики.

