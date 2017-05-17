Гигантский инопланетный звездолет обнаружен в снегах Антарктиды

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Нижний Тагил, 17 мая. Исследователь из Нижнего Тагила сделал открытие после изучения снимков поверхности Земли, обнаружив неподалеку от Южного полюса инопланетный космический корабль.

Инопланетный звездолет неподалеку от Южного полюса обнаружил исследователь-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев. Он отметил, что из-под снега выпирает громадный предмет, который по своим очертаниям напоминает космический корабль.

«Случайно нашел нечто потрясающее. На сайте Google Earth по координатам 73°13'55.09»S, 71°57'12.98‚W в Антарктиде, в 170 километрах от берега на скале, лежит то, что принято называть звездолётом», — отметил исследователь-любитель. По его мнению, корабль потерпел крушение и остался в снежном плену. Дегтярев заметил, что корабль стал виден невооруженным глазом только после таяния снегов, пишет Ura.ru