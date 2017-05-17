Эксперт увидел в рейтинге самых пьющих стран от ВОЗ политическую подоплеку
Москва, 17 мая. Согласно статистике ВОЗ, Литва, Латвия и Белоруссия оказались самыми пьющими странами мира по итогам 2016 года. Однако эксперты считают, что рейтинг составлялся в соответствии с некими политическими мотивами, а в реальности все обстоит иначе.
Рейтинг стран — лидеров по потреблению алкоголя в 2016 году по версии ВОЗ стали Литва, Белоруссия (15 литров алкоголя на жителя в год) и Латвия (13 литров), а четвертое и пятое место поделили Россия и Чехия (12 литров на человека в год).
Впрочем, эксперт, руководитель профессионального ресурса «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов уверен, что рейтинг составлен с учетом политических мотивов, а не по научной методике. Если же ориентироваться на данные по продаже алкоголя, то можно увидеть, что пятерка лидеров выглядит совершенно иначе и не меняется на протяжении десятков лет. Самыми пьющими нациями являются ирландцы, британцы, финны, немцы и чехи.
Неточности рейтинга ВОЗ можно объяснить тем, что они брали данные по потреблению алкоголя чисто территориально.
«Очень похоже на то, что статистику странам Восточной Европы подпортили жители как раз вышеупомянутых стран, которые занимаются там алкогольным туризмом. В Скандинавии и Британии цены на спиртное такие, что тамошним алкоголикам дешевле приехать на выходные в Литву или Белоруссию», — пояснил эксперт изданию «Ридус».