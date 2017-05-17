Эксперт увидел в рейтинге самых пьющих стран от ВОЗ политическую подоплеку

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Москва, 17 мая. Согласно статистике ВОЗ, Литва, Латвия и Белоруссия оказались самыми пьющими странами мира по итогам 2016 года. Однако эксперты считают, что рейтинг составлялся в соответствии с некими политическими мотивами, а в реальности все обстоит иначе.

Рейтинг стран — лидеров по потреблению алкоголя в 2016 году по версии ВОЗ стали Литва, Белоруссия (15 литров алкоголя на жителя в год) и Латвия (13 литров), а четвертое и пятое место поделили Россия и Чехия (12 литров на человека в год).

Впрочем, эксперт, руководитель профессионального ресурса «Алкоголь.ру» Михаил Смирнов уверен, что рейтинг составлен с учетом политических мотивов, а не по научной методике. Если же ориентироваться на данные по продаже алкоголя, то можно увидеть, что пятерка лидеров выглядит совершенно иначе и не меняется на протяжении десятков лет. Самыми пьющими нациями являются ирландцы, британцы, финны, немцы и чехи.

Неточности рейтинга ВОЗ можно объяснить тем, что они брали данные по потреблению алкоголя чисто территориально.