Страшный удар по свободе слова: HRW просит Порошенко разблокировать российские сайты
Киев, 17 мая. Международная правозащитная организация Human Rights Watch просит президента Украины Петра Порошенко отменить запрет на доступ к российским сайтам на территории страны. Как сообщается на сайте организации, решение украинского лидера можно расценивать как страшный удар по свободе слова.
«Это очередной пример того, с какой легкостью президент Порошенко пытается неправомерно контролировать общественный дискурс на Украине», — заявила исследователь HRW по Украине Таня Купер.
По ее мнению, президент Украины может попытаться оправдать запрет российских сайтов, однако его действия являются циничной и политически мотивированной атакой против права на доступ к информации. Такие меры, как утверждают правозащитники, ударят по интересам миллионов украинцев.
«Порошенко должен немедленно отменить запрет», — добавила Купер.
Накануне Порошенко утвердил решение СНБО Украины о запрете на территории страны доступа к российским социальным сетям «Одноклассники» и «Вконтакте», а также к ресурсам «Яндекса» и Mail.ru. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, этот шаг — бездарный и вредный.