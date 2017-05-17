Компания Apple запатентовала уникальную коробку для пиццы

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Нью-Йорк, 17 мая. Американская компания Apple, известная своими гаджетами, запатентовала необычный контейнер для пиццы.

В разработке фирменного контейнера для пиццы участвовал глава продовольственной службы компании Франческо Лонгони. Необычная коробка от Apple предназначена для ее использования внутри кампусов фирмы. Отмечается, что сотрудники с ее помощью могут приносить пиццу из столовой к себе в офис.

Заявка на патент была подана еще семь лет назад. Особенностью контейнера являются специальные вентиляционные отверстия. Они удерживают пар от горячей пиццы внутри, но не скапливают влагу.

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