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Политика
Кремль: Любой контакт с Трампом важен, но переговоры не комментируем никогда

Кремль: Любой контакт с Трампом важен, но переговоры не комментируем никогда

12:25  17 Мая 2017
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Кремль: Любой контакт с Трампом важен, но переговоры не комментируем никогда

Москва, 17 мая. Каждая встреча с американским президентом важна и ценна, но российская сторона никогда не дает комментарии относительно существа прошедших переговоров. Об это сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков в ответ на просьбу озвучить ценность информации, прозвучавшей в ходе переговоров главы США Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Кремль: Любой контакт с Трампом важен, но переговоры не комментируем никогда

«Мне кажется, любой контакт с президентом такой страны как США, он важен и ценен, но мы не комментируем существо состоявшихся переговоров никогда», — сказал представитель Кремля.

Кремль: Любой контакт с Трампом важен, но переговоры не комментируем никогда

Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства побывал с визитом в Вашингтоне, где провел встречу со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном, а затем посетил Белый дома, где состоялась беседа с Трампом. 

#трамп #лавров #ушаков #тиллерсон
Алексей Громов
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