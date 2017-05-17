Джимми Киммел вновь проведет церемонию вручения «Оскара» в 2018 году

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Лос-Анджелес, 17 мая. Американский телеведущий Джимми Киммел во второй раз станет ведущим кинопремии «Оскар».

Несмотря на скандал на прошлой церемонии, Киммелу удалось привлечь к церемонии максимальное количество зрителей. Все прошлые годы трансляции премии не вызывали большого интереса у любителей кино. «Оскар» постепенно начал терять популярность.

Киммел поблагодарил президента Американской академии искусств Шерил Бун Айзекс, исполнительного директора организации Дона Хадсона, а также Майкла Де Луку и Дженнифер Тодд, которые помогали телеведущему в постановке шоу. Прошлая церемония вручения «Оскара» прошла в Лос-Анджелесе 26 февраля 2017 года. Мероприятие закончилось громким скандалом, когда презентеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй назвали «Лучшим фильмом» мюзикл «Ла Ла Ленд» вместо камерной драмы «Лунный свет».

90-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 4 марта 2018 года, передает «Газета.Ru».