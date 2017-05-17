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Сирия, 17 мая. Курды захватили новые позиции ИГ** в северо-западной части провинции Ракка. Командование ИГИЛ* вместе с женами и детьми постепенно перебирается в город Дейр эз-Зор. Террористы ИГ казнили человека за то, что он помогал жителям бежать из Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): стягивает силы на восточном фронте Алеппо; освободила несколько пунктов к югу от авиабазы «Аль-Джирах»; захватила ряд артиллерийских установок боевиков ИГ, а также уничтожила более 30 террористов и два пикапа вблизи Дейр эз-Зора.

Сирийская демократическая армия**** (SDF): ведет бои с боевиками ССА** на севере Алеппо; потеряла несколько бойцов убитыми и ранеными в результате взрыва бомбы в городе Аазаз в северной части Алеппо; захватила деревню Аль-Жаеф и Абу Кира, а также 15 ферм в северо-западной части провинции Ракка.

«Исламское государство» (ИГИЛ): атаковало позиции САА в районе авиабазы Дейр эз-Зора; потеряло 44 террориста в пригороде Ат-Табки; перевозит командование в Дейр эз-Зор; казнило мирного жителя в Ракке.

«Тахрир Аш-Шам»: вернули контроль над своими штабами в деревне Синжар в провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжаются междоусобные бои между коалицией «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»***, с одной стороны и антиправительственной группировкой «Джейш Аль-Ислам»***** — с другой. В результате вооруженного конфликта страдает гражданское население. Поэтому множество мирных жителей решились на побег из оккупированного района. Людям удалось перебраться из Ирбина в недавно освобожденный район Аль-Кабун по подземным туннелям. Сбежавшие сообщили офицерам САА о том, что тысячи гражданских лиц желают покинуть район Восточной Гуты, однако боевики не выпускают людей, используя их в качестве живого щита.

Тем временем боевики вооруженной оппозиции, напротив, покидают территории Аль-Кабуна в направлении Восточной Гуты Дамаска, также используя вырытые туннели. Al Manar News сообщает, что около 150 боевиков формирования «Джейш Аль-Ислам» из района прошли через туннели группировки «Файлак Аль-Рахман» в Восточную Гуту Дамаска.

Провинция Алеппо

Ливанский информационный портал Al Masdar News сообщил о переброске подкрепления на восток провинции. Новые части спецотряда «Тигры» прибыли в район аэродрома «Аль-Джирах». С прибытием этих последних подкреплений Сирийская Арабская Армия (САА) может ускорить наступление на террористов «Исламского государства»* в районе города Маскана, который является последним оплотом ИГИЛ в провинции Алеппо.

Вчера вечером правительственные войска освободили несколько пунктов к югу от авиабазы «Аль-Джирах», установив полный контроль над равниной Дейр-Хайфир впервые с 2012 года. По словам полевого корреспондента Ибрагима Жудеха, по меньшей мере 20 боевиков ИГ были нейтрализованы в ходе наступления. Напомним, на данный момент основной целью правительственных войск в центральном регионе республики является освобождение насосной станции Т-3.

Тем временем на севере Алеппо продолжаются столкновения между Сирийской демократической армией (SDF) и Сирийской свободной армией** (ССА), поддерживаемой турецкими подразделениями. Информагентство Al Manar News сообщает, что в ходе боев на севере провинции в районе населенного пункта Шейх Исса было ранено четыре боевика вооруженной оппозиции.

Курдские войска также потеряли несколько бойцов убитыми и ранеными в результате взрыва бомбы возле штаба полиции в городе Азаз в северной части Алеппо. Предполагается, что СВУ было активировано боевиками ССА.

Провинция Хомс

Поступили сведения об итогах эвакуации боевиков из района Аль-Ваер на северо-западе административного центра провинции. Губернатор Хомса Таляль Аль-Барази заявил, что всего район покинули 2 613 человек на 58 автобусах, из них 425 боевиков. Также еще 428 человек согласились на урегулирование своего правового статуса с властями и остались в освобожденном районе.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно данным Al Masdar News, вчера террористы «Исламского государства» начали наступление в районе авиабазы Дейр эз-Зора. Несмотря на интенсивность нападения, боевики не смогли хоть сколько-нибудь продвинуться. Напротив правительственным войскам удалось захватить ряд артиллерийских установок противника, а также уничтожить более 30 террористов ИГ и два военных пикапа, которые были оснащены 23-мм зенитными пулеметами близ военной базы Аль-Тамини. Сирийская и российская авиация также оказала большую поддержку в ходе столкновения, нанося авиаудары в районе каналов поставок террористов ИГ из полка «Джунайда», чем значительно затруднила возможность для ИГИЛ снабжать свои передовые позиции.

Напомним, территории Дейр эз-Зора имеют ценное экономическое и стратегическое значение, поскольку провинция богата месторождениями нефти и газа, а также здесь пролегает трубопровод из Катара в Турцию.

Провинция Идлиб

Между тем, вооруженный конфликт между боевиками группировки «Тахрир Аш-Шам» и радикалами формирования «Ахрар Аш-Шам» на территории провинции Идлиб продолжается. Боевикам «Тахрир Аш-Шам» удалось вернуть контроль над своими штабами в деревне Синжар в провинции Идлиб. Напомним, столкновения в рядах вооруженной оппозиции начались после поражения боевиков в битве за Алеппо. В результате стычек боевиков нередко под огонь попадают и мирные жители. Поэтому, стремясь прекратить кровопролитие, гражданское население провинции вышло на демонстрацию, выступая за объединение враждующих группировок.

Провинция Ракка

SDF и YPG продолжают планомерное наступление на позиции террористов ИГИЛ в районе города Ракка. Курдам удалось захватить деревню Аль-Жаеф и Абу Кира, а также 15 ферм в северо-западной части провинции.

Боевики, однако, не оставляют попыток атаковать укрепрайоны исламистов в районе населенного пункта Ат-Табка. Атака террористов провалилась: в ходе боев в пригороде Ат-Табки 44 террориста ИГИЛ были уничтожены и один попал в плен.

По мере приближения Сирийской демократической армии и курдских отрядов YPG к столице региона, командование ИГИЛ вместе с женами и детьми постепенно перебирается в город Дейр эз-Зор, понимая, что Ракка, скорее всего, будет захвачена курдскими войсками. Тем не менее мирное население из административного центра провинции боевики не выпускают. Так, один человек был казнен радикалами ИГ за то, что он помогал жителям покидать оккупированную территорию города.

Ирак

Информационный портал Al Sumaria сообщает о том, что командующие иракской армии заявили о начале новой военной операции против террористов ИГИЛ в северной части провинции Дияла. Операцию будут вести правительственная армия Ирака, проправительственные шиитские отряды, а также иракская полиция при поддержке авиации.

Напомним, западный Мосул был освобожден уже на 98 процентов и иракская армия, наконец, может обратить внимание на другие территории, по-прежнему остающиеся под контролем ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.