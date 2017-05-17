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Ирак: ИГИЛ несет потери западнее Мосула

Ирак: ИГИЛ несет потери западнее Мосула

12:55  17 Мая 2017
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Ирак: ИГИЛ несет потери западнее Мосула

Мосул, 17 мая. Иракские СМИ сообщают об уничтожении крупного отряда «Исламского государства»* в районе Эль-Баадж.

По данным информационных агентств иракские военные самолеты нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к западу от города Мосул.

Ирак: ИГИЛ несет потери западнее Мосула

В результате авианалета уничтожено несколько десятков террористов, шесть укрепленных пунктов, а также бронированные автомобили. Ранее сообщалось, что с начала освободительной операции во втором по величине городе Ирака было уничтожено порядка 16 тысяч боевиков «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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