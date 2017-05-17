Монсон приобрел в Тюмени землю, чтобы выращивать медведей

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Тюмень, 17 мая. Знаменитый боец ММА Джефф Монсон, которого прозвали Снеговиком, получил в подарок несколько гектаров земли в Тюмени. Он уже посетил российский город, чтобы оформить недвижимость в собственность, где он планирует создать медвежью ферму.

Участок расположен в селе Ембаево. Не исключено, что Монсон переедет туда на постоянное место жительства, пишет сегодня Ura.ru. У него уже есть и питомцы. Медведей подарили американскому спортсмену в московском зоопарке.

По информации агентства, землю Снеговик получил в дар от Олега Мухамета, главы и учредителя тюменской компании «Талисман», которая участвует в организации местного турнира по смешанным боям.