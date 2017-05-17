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Новости Сирии
Взрыв прогремел в лагере сирийских беженцев на границе с Иорданией

Взрыв прогремел в лагере сирийских беженцев на границе с Иорданией

13:15  17 Мая 2017  /обновлено: 13:16  17 Мая 2017
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Взрыв прогремел в лагере сирийских беженцев на границе с Иорданией

Бейрут, 17 мая. Взрыв произошел в лагере для сирийских беженцев Рукбан возле границы с Иорданией. По данным источников в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, в лагере взорвалась автомобильная бомба.

Происшествие случилось спустя два дня после двойного взрыва на том же участке, ответственность за который взяли на себя террористы «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, запрещено в РФ). В результате нападения, совершенного в понедельник, погибли шесть человек.

* Организация запрещена на территории РФ.

#беженцы #сирия #иг #взрыв #игил #иордания
Катерина Михайлиди
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