Взрыв прогремел в лагере сирийских беженцев на границе с Иорданией

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Бейрут, 17 мая. Взрыв произошел в лагере для сирийских беженцев Рукбан возле границы с Иорданией. По данным источников в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, в лагере взорвалась автомобильная бомба.

Происшествие случилось спустя два дня после двойного взрыва на том же участке, ответственность за который взяли на себя террористы «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, запрещено в РФ). В результате нападения, совершенного в понедельник, погибли шесть человек.

* Организация запрещена на территории РФ.