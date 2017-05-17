В страхе перед Асадом: Запад готовит убийство сирийского лидера

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Израильское руководство вбросило в информационное пространство призыв убить Башара Асада. С таким заявлением выступил министр строительства, генерал-майор запаса Йоав Галант. В своей речи на конференции в Израиле он заявил, что президента Сирии необходимо уничтожить – при этом не уточнив, о какой именно ликвидации идет речь.

«Ему не место в этом мире», - заявил министр от израильской партии «Ликуд».

Формулировка Галанта практически повторила последние рассуждения Госдепартамента США, который уже давно вынашивает планы по свержению сирийского лидера. Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, на текущий момент проблема Сирии в значительной степени переплелась с жизнью и судьбой президента Башара Асада. На сегодняшний день Запад настаивает на необходимости убрать Асада из сферы руководства Сирией. Однако такой подход, уверен, эксперт, принципиально нежелателен.

«Почему? Потому что мы видим в Башаре Асаде единственного человека, который борется против боевиков ИГИЛ**, - сообщил эксперт. – Мы остаемся при этом – но Запад все время настаивает на том, что оппозиционные силы предлагают некие другие проекты, более совершенные».

Эксперт напомнил о том, что российское руководство неоднократно заявляло о необходимости уважительно относиться к выбору народа Сирии. И если после победы над боевиками пройдут демократические процедуры по выбору президента, то выбор сирийского народа – любой, будь то Башар Асад или другой лидер – Россия будет воспринимать с уважением, подчеркнул Кошкин. Однако формулировка об устранении Асада, которая поступила от Израиля, может восприниматься двояко: либо как политическое убийство, либо как физическое устранение.

«Если взяться активно смещать Башара Асада – повлияет ли это серьезно на ситуацию? Улучшится ли от этого ситуация, не распадется ли сама страна? Здесь нужно наоборот искать перспективы для совместной борьбы с международным терроризмом», - подчеркнул Андрей Кошкин.

Как отмечает эксперт, ставка на действующего президента Сирии необходима также в ходе внедрения новых прорывных идей, предложенных в ходе переговоров в Астане. Создание зон безопасности при участии России, Ирана и Турции может быть реализовано для того, чтобы сохранить суверенитет страны и обеспечить стабилизацию ситуации внутри Сирии. Однако все зависит от того, сможет ли Асад мобилизовать силы общества против терроризма и тем самым остаться у власти.

«Сможет ли сегодня Асад реализовать эту прорывную идею – во многом зависит от него самого, зависит от грядущих выборов, сможет ли он дальше вести страну. На сегодняшний день вопрос стоит очень остро, но я глубоко убежден в том, что не только Россия, но и все здравомыслящие люди, заинтересованные в целостности Сирии, понимают, что развитие событий надо видеть исключительно в правовой плоскости», - подытожил эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.