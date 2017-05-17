Чем дальше в лес: стало известно, где живут самые жестокие коллекторы в России

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Москва, 17 мая. Россияне продолжают жаловаться на угрозы со стороны коллекторов. Лидером по числу «тяжелых жалоб» стала Астраханская область.

Антирейтинг составила Национальная ассоциация коллекторских агентств (НАПКА). С января по апрель организация получила почти 1,8 тыс. жалоб от заемщиков. Около 10% от общего числа составляют «тяжелые обращения», но в ряде регионов РФ угрозы со стороны коллекторов граждане получают особенно часто. Так, 33,33% жалоб на грубых коллекторов поступило из Астраханской области.

На второй позиции оказалась Саратовская область (30,77%). Третье место поделили Ленинградская, Пензенская и Орловская области, а также Ставропольский край (28,57%). Карелия (25%), Самарская (23,4%) и Новгородская (21,4%) области заняли четыре последних строчки.

По мнению руководителя контрольного комитета НАПКА Дмитрия Теплицкого, грубые коллекторы будут существовать до тех пор, пока будут заказчики. «В основном это компании, выдающие микрозаймы, которые, по сути, являются ростовщиками и любым способом хотят вернуть деньги», - пояснил он в комментарии газете «Известия».

Он уточнил, что порядок смогли навести в Москве и крупных городах, однако в более отдаленных субъектах коллекторы работают с большими нарушениями.

