Три четверти москвичей поддерживают программу реновации — ВЦИОМ

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Москва, 17 мая. Большинство жителей Москвы поддерживают реновацию хрущевок (67%), среди тех, кого охватит программа обновления жилого фонда, их количество составляет 75%, такие данные приводит ВЦИОМ по результатам соцопроса.

Москвичи поддерживают столичную программу реновации жилья, за это высказалось 67% респондентов, среди жителей сами зон исследователи отметили 75% поддержку инициативы. Главной причиной положительного решения по данному проекту является окончание срока эксплуатации домов. В целом, 61% опрошенных отмечают, что данная программа очень современная и актуальная, многие хотят переехать в новые дома, поскольку в старых хрущевках некомфортно жить.