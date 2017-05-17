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Политика
Москва и Вашингтон рассчитывают на встречу Путина и Трампа в Гамбурге

Москва и Вашингтон рассчитывают на встречу Путина и Трампа в Гамбурге

12:16  17 Мая 2017
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Москва и Вашингтон рассчитывают на встречу Путина и Трампа в Гамбурге

Сочи, 17 мая. Москва и Вашингтон надеются на то, что лидеры двух стран — Владимир Путин и Дональд Трамп — встретятся в немецком Гамбурге. Тем не менее, конкретных договоренностей на этот счет пока нет. 

Как сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, «можно рассчитывать» на встречу президентов в немецком Гамбурге; по крайней мере, таков расчет обеих сторон. Тем не менее, «пока конкретных договоренностей не достигнуто», отметил Ушаков. 

#путин #трамп #ушаков
Владимир Багров
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