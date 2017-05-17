Алеппо: армия Сирии полностью обезопасила авиабазу «Аль-Джирах»

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Алеппо, 17 мая. На восток провинции Алеппо прибыло подкрепление для усиления группировки правительственных войск.

В командовании ВС САР сообщили, что группировка войск была усилена бригадой «Силы Тигра», ранее сражавшейся с боевиками в провинции Хама, которая подверглась массированной атаке террористов. Подавление исламистов позволило перебросить спецназ на другое направление фронта.

Правительственные войска практически не встретили сопротивления и заняли карьеры Аль-Букамаль и Аль-Атира, однако уже около Таль Хассан в южном направлении боевики ответили огнем. Сопротивление было подавлено. В результате наступления сирийская армия полностью обезопасила авиабазу «Аль-Джирах», заняла выгодные позиции на равнине Дейр Хафир и вышла к городу Маскана. Дальнейшее продвижение намечено в направлении озера Джаббул.