В Сеть попали снимки нового гражданского внедорожника УАЗ «Профи»

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Ульяновск, 17 мая. Первые фото нового УАЗ «Профи» появились в Сети. В продажу новинка должна поступить уже к концу года. Сейчас автомобиль проходит первые испытания при Вооруженных силах РФ, рассказали представители Ульяновского автозавода.

Уникальные снимки внедорожного варианта УАЗ Profi распространил портал Ex-Roadmedia. Характерный защитный окрас кузова и кабины машины, а также грязевые автошины Maxxis. По мнению экспертов портала, УАЗ Profi не вышел в серию из-за отсутствия боковых зеркал заднего вида и каких-либо «шильдиков» на кузове. Портал также отмечает, что, окраску машины, скорее всего, производили вручную.

Ранее стало известно, что Profi создан на основе бортовой версии внедорожника «Патриот» — пикапа «Карго». Удлиненная платформа, а также усиленные задний мост и подвеска помогут ему конкурировать с грузовой «Газелью». Работать новый УАЗ будет модернизированным бензиновым мотором ЗМЗ-409.