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Общество
Сильный штормовой ветер снова разгонит москвичей по домам

Сильный штормовой ветер снова разгонит москвичей по домам

12:11  17 Мая 2017
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Сильный штормовой ветер снова разгонит москвичей по домам

Москва, 17 мая. В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. По прогнозам синоптиков, скорость порывов ветра достигнет 15 м/с и выше.

Как сообщает столичное Метеобюро, сильный ветер ожидается сегодня с 10.00 до 20.00. Московским автомобилистам не рекомендуют оставлять машины под деревьями, а пешеходам советуют избегать шатких конструкций и дорожных знаков. Синоптики также прогнозируют сегодня выпадение до 2 мм осадков, передает «Вечерняя Москва».

Сильный штормовой ветер снова разгонит москвичей по домам

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в столичных аэропортах были отменены и задержаны десятки авиарейсов. Такие данные предоставил портал «Яндекс. Расписание».

Алексей Громов
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