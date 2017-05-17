Сильный штормовой ветер снова разгонит москвичей по домам

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Москва, 17 мая. В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. По прогнозам синоптиков, скорость порывов ветра достигнет 15 м/с и выше.

Как сообщает столичное Метеобюро, сильный ветер ожидается сегодня с 10.00 до 20.00. Московским автомобилистам не рекомендуют оставлять машины под деревьями, а пешеходам советуют избегать шатких конструкций и дорожных знаков. Синоптики также прогнозируют сегодня выпадение до 2 мм осадков, передает «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в столичных аэропортах были отменены и задержаны десятки авиарейсов. Такие данные предоставил портал «Яндекс. Расписание».