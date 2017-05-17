Милые бранятся: зачем правозащитники осудили удар Порошенко по свободе слова

В закладки

Скопировать

Международная правозащитная организация Human Rights Watch резко осудила действия президента Украины Петра Порошенко. Накануне, в частности, он ввел санкции против российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний Mail.ru, «Яндекс» и их сервисов. Отныне провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к этим сайтам. Чего хотят правозащитники и получится ли у них надавить на Киев? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

В Human Rights Watch призвали Порошенко немедленно отменить санкции, поскольку президент страны нарушает права украинцев на выбор информации. По словам эксперта организации по странам Европы и Центральной Азии Тани Купер, этим указом Порошенко нанес сильный удар по свободе слова на Украине.

«Еще один пример той непринужденности, с которой Порошенко необоснованно пытается контролировать общественное мнение на Украине. Его циничное и политически выгодное нападение на информацию затрагивает миллионы украинцев, касается их личной и профессиональной жизни», — подчеркнула Купер.

При этом правозащитники уверены: такие запреты нельзя ввести без изменения законодательства. Иначе как суд сможет обязать интернет-провайдера принять меры против доступа на сайт? На каком основании тогда будет запрещен этот доступ?

«Порошенко не обратит внимания на этот призыв Human Rights Watch, поскольку он исходит из того, что правозащитные организации кормятся из тех же рук, что и киевский режим во главе с ним самим. Здесь получается принцип «Милые бранятся, только тешатся». Есть и причина посерьезнее. Украина — часть России, причем вполне очевидная. Украинцы — такая же неотъемлемая часть русского народа как архангелогородцы, белорусы или сибиряки. Это единство сформировано не только древней русской историей, но и многовековым пребыванием всех русских и украинцев в едином информационном поле. Практически невозможно долго удерживать украинцев отделенными от остальных русских — а Порошенко это остро необходимо. Только так он может числиться (хотя бы формально) независимым главой государства. Поэтому он ищет возможности разрушить вот это единое информационное поле», — комментирует специально для ФАН политконсультант Анатолий Вассерман.

Ради этой цели он готов наплевать на тот факт, что с закрытием доступа к российскому Интернету разорится значительная часть действующего на Украине бизнеса.

«Порошенко важнее его собственный бизнес. Он и до того, как американцы его посадили в кабинет президента, был далеко не бедным, но за время ведения террора против Донбасса он, по меньшей мере, удвоил свое состояние. Ему принадлежит значительная часть предприятий, работающих на вооруженные силы Украины. Чтобы не терять этот бизнес, он готов уничтожить весь остальной бизнес по всей Украине по классическому уголовному принципу: «Умри ты сегодня, а я завтра». И на правозащитников ему тоже наплевать: они не защищают его право грабить страну. Точно так же нацистские боевики готовы уничтожать весь народ Украины хотя бы за то, что он не соответствует их представлениям об идеальных украинцах. Как выяснилось недавно, они готовы даже стрелять в людей прямо посреди большого города только за то, что эти люди не хотят прославлять нацистских убийц. Вождь этих преступлений будет действовать также, как и его рядовые подельники», — продолжает Вассерман.

На Украине аудитория сервисов, на которые распространяются санкции, большая. Тот же «Яндекс» оценивает количество своих пользователей в 11 миллионов, на платформах Mail.ru зависает порядка 25 миллионов жителей Украины. Еще около 16 миллионов пользуются сетью «ВКонтакте» и почти 10 миллионов — «Одноклассниками».

«Большая часть правозащитников действительно искренне верует, что защищает именно демократию, просто вот так вот они ее себе представляют. Для них демократия — именно то, что сложилось сейчас в Западной Европе и Северной Америке, а все остальное — далекие заблуждения. Они всерьез уверены, что справедливо борются с этими заблуждениями и что Порошенко может стать под их давлением белым и пушистым. Хотя они сами зашли в заблуждение, пусть и вполне сознательно. Но далеко не все они таковы: есть и те, кто понимает, что творит бизнес на крови. Как говорится, прости им Господи, ибо не веруют, что творят», — добавляет Вассерман.