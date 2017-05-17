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Общество
Терминатор из Нижнего Тагила руками вырвал дорожный знак ради парковки

Терминатор из Нижнего Тагила руками вырвал дорожный знак ради парковки

12:12  17 Мая 2017
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Терминатор из Нижнего Тагила руками вырвал дорожный знак ради парковки

Нижний Тагил, 17 мая. Житель Урала голыми руками вырвал дорожный знак, который мешал ему припарковаться. Необычный инцидент зафиксировали внешние видеокамеры.

На кадрах, попавших в редакцию Ura.Ru, хорошо видно, как мужчина заезжает в парковочный карман на иномарке, затем подходит к покосившемуся знаку «Парковка» и без всякой помощи выдергивает его из асфальта. После чего мужчина убирает его в ближайшие кусты.

Случайные прохожие одобрили поступок земляка. Жители Нижнего Тагила прозвали героя вторым «Терминатором». Интернет-пользователи посчитали, что поступок все-таки был правильный, ведь покосившийся знак мог рано или поздно упасть на кого-нибудь.

#терминатор #нижний тагил
Алексей Громов
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