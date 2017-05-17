Терминатор из Нижнего Тагила руками вырвал дорожный знак ради парковки

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Нижний Тагил, 17 мая. Житель Урала голыми руками вырвал дорожный знак, который мешал ему припарковаться. Необычный инцидент зафиксировали внешние видеокамеры.

На кадрах, попавших в редакцию Ura.Ru, хорошо видно, как мужчина заезжает в парковочный карман на иномарке, затем подходит к покосившемуся знаку «Парковка» и без всякой помощи выдергивает его из асфальта. После чего мужчина убирает его в ближайшие кусты.

Случайные прохожие одобрили поступок земляка. Жители Нижнего Тагила прозвали героя вторым «Терминатором». Интернет-пользователи посчитали, что поступок все-таки был правильный, ведь покосившийся знак мог рано или поздно упасть на кого-нибудь.