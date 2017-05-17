Минюст не намерен подавать иск о ликвидации «Открытой России» и Центра Рерихов

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Москва, 17 мая. Подготовка иска о ликвидации Международного центра Рерихов и организации Михаила Ходорковского «Открытая Россия» не ведется, заявил министр юстиции России Александр Коновалов во время Петербургского международного юридического форума.

По словам Коновалова, претензий у Минюста к «Открытой России» и Международного центра Рерихов в настоящее время нет.

«На сегодняшний день «Открытая Россия» является зарегистрированной организацией и контроль за ее деятельностью осуществляется в текущем режиме, — пояснил российский министр. — Если претензии и появятся, то мы с вами о них узнаем».

Он также добавил, что идет регулярная работа по проверке Международного центра Рерихов.

Ранее сообщалось, что в Минюсте проходит регистрацию некоммерческая организация «ПравоРоботов».