Минюст не намерен подавать иск о ликвидации «Открытой России» и Центра Рерихов
Москва, 17 мая. Подготовка иска о ликвидации Международного центра Рерихов и организации Михаила Ходорковского «Открытая Россия» не ведется, заявил министр юстиции России Александр Коновалов во время Петербургского международного юридического форума.
По словам Коновалова, претензий у Минюста к «Открытой России» и Международного центра Рерихов в настоящее время нет.
«На сегодняшний день «Открытая Россия» является зарегистрированной организацией и контроль за ее деятельностью осуществляется в текущем режиме, — пояснил российский министр. — Если претензии и появятся, то мы с вами о них узнаем».
Он также добавил, что идет регулярная работа по проверке Международного центра Рерихов.
Ранее сообщалось, что в Минюсте проходит регистрацию некоммерческая организация «ПравоРоботов».