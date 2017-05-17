Mail.ru показала украинцам, как обходить блокировку «ВКонтакте» и «Одноклассников»

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Киев, 17 мая. Российская компания Mail.Ru Group разослала украинским пользователям инструкции, как пользоваться ее сервисами, в том числе «Одноклассники» и «ВКонтакте», в обход блокировки доступа, введенной ранее властями Украины.

Как говорится в сообщении, которое пришло на почту украинским пользователям Mail.Ru, для входа в ресурсы им необходимо использовать мобильные приложения, позволяющие просмотр запрещенных ресурсов, прокси-серверы и анонимайзеры, меняющие адрес IP-адрес, программы для изменения IP-адресов и серверов доступа к сети, VPN-подключение, позволяющее выходить в есть с разных IP-адресов, а также браузер Tor, который позволяет смотреть заблокированные ресурсы.

Напомним, накануне советник главы МВД Украины Зоран Шкиряк расценил блокировку соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов «Яндекса» как победу в «информационной войне».